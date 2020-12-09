В Челябинске в жилом доме упал лифт с женщиной и детьми внутри

Прокуратура организовала проверку.

Ранним утром 8 декабря в Челябинске, в 16-этажном доме по адресу: площадь МОПРа, 9 в одном из подъездов оборвался трос лифта, в результате чего он рухнул. В это время в кабине находились две женщины с маленькими детьми. К счастью, никто не пострадал.

Ряд СМИ со слов потерпевших сообщил, что лифт работал около двух недель после того, как два месяца его ремонтировали. Спускались они с 12-го этажа. Сам обрыв произошёл на уровне второго этажа, после чего лифтовая кабина полетела вниз, затем остановилась. Когда двери лифта открылись — женщины увидели лишь стену, никакого выхода.

Прокуратура Центрального района Челябинска начала свою проверку по обращению одной из женщин о привлечении к ответственности сотрудников управляющей компании.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку действиям управляющей компании ГК „Тополинка“ и организации, обслуживающей лифтовое оборудование», — сообщили в прокуратуре.

После проверки, при наличии оснований, будет решён вопрос о применении мер прокурорского реагирования.