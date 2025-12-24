В Челябинске в троллейбусе № 14 ребенку зажало голову дверью

Региональный следком начал проверку

В Челябинске мальчику зажало голову дверью транспорта. Инцидент произошел в троллейбусе № 14 в районе улицы Северо-Крымской. Следственный комитет начал проверку по факту травмирования ребенка, сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело в том, что водитель троллейбуса слишком рано закрыла двери и голова школьника оказалась зажата. В транспорте сработала система «антизажим» и не позволила дверям полностью захлопнуться.

Ребенок пожаловался на головную боль, ему оказали медпомощь. По факту случившегося организована доследственная проверка. Ее проводят по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.