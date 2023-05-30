В Челябинске в суд ушло дело банды наркосбытчиков

Изъято 40 килограммов героина

Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение в отношении 16 участников преступной группировки. Их обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, контрабанде веществ и участии в преступном сообществе (статьи 228 УК РФ, 229 УК РФ и 210 УК РФ). Об этом сегодня, 30 мая, сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, обвиняемые в период с января 2020 года по декабрь 2022 года, действуя под руководством неустановленного организатора международной преступной группы, незаконно сбывали наркотики на территории Челябинской, Свердловской, Московской, Самарской областей, Республики Башкортостан и Приморского края, выполняя роли «кладовщиков», «курьеров», «закладчиков».

«Двое участников группировки переместили через границу РФ 1,9 кг гашиша с целью сбыта. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела сотрудниками правоохранительных органов из незаконного оборота изъято более 40 кг героина», — рассказали в региональной прокуратуре.

Уголовное дело передано в Ленинский районный суд.