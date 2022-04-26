В Челябинске в садовом товариществе при пожаре погибла девочка

Тело ребенка нашли в сгоревшем двухэтажном доме

В Челябинске в садовом товариществе «Тракторосад 2» при пожаре погибла семилетняя девочка. Тело ребенка обнаружили спасатели при ликвидации последствий пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

26 апреля в садовом товариществе «Тракторосад 2» огонь полностью охватил двухэтажный деревянный дом. К месту пожара сразу же отправились спасатели. К их прибытию пламя перекинулось на постройки, находящиеся на придомовом участке.

Пожарные потушили открытое горение на площади 150 квадратных метров и не дали огню перейти на соседние дома.





Потушив пожар, спасатели обнаружили в доме тело погибшей девочки. Предварительно установлено, что девочка и ее брат в момент возгорания были в садовом доме с бабушкой. Дети проживают с отцом в неполной семье.

На месте работает испытательная пожарная лаборатория, психолог Челябинского пожарно-спасательного гарнизона.

Прокуратура области организовала проверка по факту гибели девочки. На место происшествия уже выехал прокурор Тракторозаводского района Алексей Вахрушев. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.