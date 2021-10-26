В Челябинске при столкновении двух автомобилей пострадал ребенок

Мальчик получил травму от сработавшей подушки безопасности

Накануне днем, 25 октября, в Челябинске на перекрестке столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадал 11-летний мальчик, сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

Авария произошла на улице Академика Сахарова напротив дома № 11 в 14:30. 68-летний водитель автомобиля «Хендай», поворачивая налево на регулируемом перекрестке, не уступил дорогу движущейся во встречном направлении машине «Лада».

«В результате дорожно-транспортного происшествия травмы глаз в результате срабатывания подушки безопасности получил 11-летний мальчик, который в нарушение правил дорожного движения перевозился на переднем пассажирском сиденье без специального детского удерживающего устройства. Несовершеннолетние пассажиры, которые находились на заднем сиденье с соблюдением правил перевозки несовершеннолетних, травм не получили»,— уточнили в ведомстве.

Всего 25 октября в Челябинске произошло 40 аварий, в которых пострадали три человека. От управления отстранили девять человек, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Еще шесть челябинцев управляли автомобилем, не имея соответствующих прав.