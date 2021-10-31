В Челябинске в результате ДТП загорелась иномарка

Пострадали два человека

Минувшей ночью, 31 октября, в Челябинске на автодороге Меридиан произошло ДТП. В результате автомобиль загорелся. Как сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе городской ГИБДД, двух пострадавших госпитализировали.

Информация об аварии около ТРК «Горки» появилась в одном из сообществ в социальной сети «ВКонтакте». Очевидцы рассказали, что водитель иномарки ехал на большой скорости и врезался в столб, после чего автомобиль загорелся.

«Водитель автомобиля BMW не справился с управлением совершил наезд на препятствие — опору электропередач, после чего произошло возгорание автомобиля. Двух человек доставили в больницу»,— уточнили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области, возгорание ликвидировали четыре человека личного состава и одна единица техники.

Напомним, 28 октября рано утром водитель автомобиля Mazda CX-5, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в бордюрный камень и дерево. В результате водителя и пассажира госпитализировали.