В Челябинске в результате ДТП пострадал человек

Авария произошла в Калининском районе города.

Еще один человек пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Челябинске. Два автомобиля не смогли разъехаться на территории Калининского района города. Авария произошла накануне вечером.

«В 21:20 на проспекте Победы, напротив дома 289А, водитель, 1982 года рождения, управляя автомобилем «Рено», при повороте налево на регулируемом перекрёстке и водитель, 1969 года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген Туарег», двигаясь со встречного направления прямо, совершили столкновение», — прокомментировали происшествие в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

Пассажир автомобиля «Рено» пострадал, ему назначено амбулаторное лечение.