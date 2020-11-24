В Челябинске в результате ДТП девушку госпитализировали с травмами головы

Кроме того, за минувшие сутки челябинские правоохранители выявили около 400 нарушений.

Накануне вечером, в 20:25, в Челябинске столкнулись два автомобиля. Одним из участников аварии стал автомобиль такси. Есть пострадавшие. Подробнее об аварии сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе челябинского ГИБДД.

«Водитель, 2001 года рождения, управляя автомобилем „Лада“, при повороте налево на регулируемом перекрестке на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении прямо автомобилем „Хёндай“ под управлением водителя 1983 года рождения. После столкновения „Лада“ совершила наезд на препятствие — дорожное ограждение и столб, повредив их»,— рассказали в ведомстве.

В результате ДТП пассажир автомобиля «Хёндай» — 19-летняя девушка — была госпитализирована с травмами головы.

За прошедшие сутки челябинские правоохранители выявили 326 нарушений Правил дорожного движения, восемь водителей были отстранены от управления за вождение в нетрезвом виде или за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Ещё пять челябинцев управляли автомобилями, не имея прав.

Нарушения выявлены и в сфере пассажирских перевозок: штрафы получили 44 водителя общественного транспорта. Ещё шесть автомобилистов привлекли к ответственности за нарушение Правил перевозки несовершеннолетних пассажиров.