В Челябинске в реке Миасс утонул 8‑летний ребенок

Тело мальчика было обнаружено в 30 метрах от берега

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В поселке Мелькомбинат в Челябинске утонул восьмилетний ребенок. О трагедии сообщает пресс-центр ГУ МЧС по региону.

В ведомстве рассказали, что от оперативного дежурного полиции поступила информация о потерявшемся мальчике 2016 года рождения. Очевидцы обнаружили на берегу реки детские вещи. К поисковой операции подключились экстренные службы, было организовано обследование реки и береговой линии, к месту прибыли специалисты МЧС с беспилотником, водолазы.



«Тело ребенка обнаружено в реке при помощи беспилотника в 30 метрах от берега, извлечено водолазной группой специализированной пожарно-спасательной части и передано сотрудникам полиции. Организована работа психолога МЧС по оказанию помощи семье погибшего ребенка», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в парке имени Гагарина в Челябинске утонул 16-летний школьник, который на спор прыгнул в карьер, не умея плавать.