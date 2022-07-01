В Челябинске в реке Миасс нашли тело мужчины

Устанавливается личность погибшего

Сегодня, 1 июля, из реки Миасс в Челябинске спасатели достали тело неизвестного мужчины, сообщили в городской службе спасения.

«Тело находилось недалеко от берега. При транспортировке использовались специальные защитные костюмы Л-1 и веревка», — рассказал старший группы.

«Судя по состоянию останков, смерть наступила несколько лет назад», — рассказали спасатели.

Полиция проводит проверку и устанавливает личность мужчины.

Как ранее сообщал наш сайт, 13 июня в реке Миасс в Челябинске обнаружили труп мужчины.