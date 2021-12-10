В Челябинске полиция ищет родственников потерявшегося мальчика

Ребенок находится в отделе полиции

В Челябинске вечером 10 декабря в продуктовом магазине «Пятерочка» в Калининском районе сотрудники заметили одинокого мальчика. На вид ребенку около 6 лет, на вопросы взрослых он не отвечает. Сейчас полиция и поисковики ищут родственников ребенка, но уже больше часа на связь с ними никто не выходит, сообщают координаторы поисковой группы «Лиза Алерт».

В продуктовом магазине «Пятерочка» сработала система островка безопасности — сотрудники вызвали поисковую группу и наряд полиции, когда поняли, что среди торговых рядов ходит одинокий мальчик. На вид ему около шести лет, на вопросы взрослых он не отвечает. Малыш одет в куртку пестрой расцветки, темно-синюю шапку.

«Ребенок уже больше часа в отделе полиции. Пока на наши призывы о поиске родственников ребенка никто не отозвался, как никто и не обращался в полицию или магазин о пропаже мальчика», — сообщила Первому информационному агентству координатор поискового отряда «Лиза Алерт» Лина Тиранос.

Всех, кому что-либо известно о мальчике просим позвонить по тел. 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или инфоргу поиска Лине (Тиранос) 89636489664.