В Челябинске в ночном ДТП погибла пассажирка иномарки

Водитель не справился с управлением и врезался в электроопору

Минувшей ночью в Челябинске иномарка врезалась в электроопору. Пассажир автомобиля погибла, водителя госпитализировали с травмами, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Информация об аварии появилась сегодня утром, 13 ноября, в одном из сообществ в социальной сети «ВКонтакте». Очевидцы сообщили, что ДТП произошло неподалеку от магазина «Леруа Мерлен», и приложили фотографии.

В полиции уточнили, что авария произошла на Копейском шоссе ночью 13 ноября.

«По предварительным данным, водитель, 1993 года рождения, управляя автомобилем „Мицубиси Лансер“, не справился с управлением и врезался в электроопору. В результате ДТП его госпитализировали с травмами, пассажир автомобиля — девушка, 1995 года рождения — скончалась на месте происшествия»,— прокомментировали в ведомстве.

Все обстоятельства аварии уточняются, проводится необходимая проверка.

Напомним, 11 ноября в Челябинске в результате столкновения автомобилей «Мерседеса» и «Рено» погибла пассажир последнего. Женщина скончалась в медицинском учреждении.