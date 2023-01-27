В Челябинске в массовом ДТП пострадал водитель ВАЗа

Столкнулись три автомобиля и маршрутка

Сегодня, 27 января, напротив дома № 176 по улице Труда 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 выехал на встречную полосу и столкнулся с Porsche под управлением 49-летнего водителя, сообщили Первому областному информагентству в ГИБДД по Челябинску.

После этого ВАЗ изменил траекторию движения и влетел в Mercedes, за рулем которого находился 49-летний мужчина.

«Осколки отечественного авто повредили Toyota. 36-летняя женщина за рулем BMW при попытке избежать столкновения въехала в маршрутку № 50», — рассказали в ГИБДД.

В аварии пострадал водитель ВАЗа, ему понадобилась помощь медиков.