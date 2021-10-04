В Челябинске в лобовом столкновении авто пострадали два водителя

Один из участников аварии выехал на встречную полосу

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Сегодня, 4 октября, около СНТ «Мечел» по дороге в аэропорт столкнулись «Рено Логан» и «Ниссан». Об этом сообщили в УГИБДД по Челябинску.

Авария случилась около 9 утра. По данным Госавтоинспекции, 59-летний водитель «Рено» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Ниссан» под управлением 49-летнего мужчины.

«Оба водителя получили травмы, устанавливаются все обстоятельства происшествия»,— сообщили в городской ГИБДД.

Как ранее сообщал наш сайт, вечером 30 сентября в Саратовской области в результате лобового ДТП разбилась семья из Магнитогорска. Мужчина умер в больнице, его супруга и ребенок находятся в тяжелом состоянии в больнице.