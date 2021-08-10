В Челябинске в лобовом ДТП пострадали три человека

Проводится административное расследование

На улице Кольцевой, 51 в Челябинске ВАЗ-2112 столкнулся лоб в лоб с «Ниссаном». Пострадали три человека. Об этом сегодня, 10 августа, сообщили в пресс-службе УГИБДД по городу.

Авария случилась накануне днем. 56-летний водитель отечественного авто не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой под управлением 43-летней женщины. В результате происшествия травмы получили оба водителя и 74-летняя пассажирка «Ниссана».

«По факту ДТП проводится административное расследование. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение», — сообщили в городской Госавтоинспекции.

В минувшие выходные в Челябинске пьяный водитель «Фольксвагена Поло» устроил ДТП, в котором пострадала его пассажирка.