В Челябинске в лобовом ДТП пострадал водитель легковушки

Мужчина выехал на полосу встречного движения

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Напротив дома № 100 по Комсомольскому проспекту в Челябинске столкнулись автомобиль Peugeot, «Газель» и «Лада». Пострадал один человек. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщили в УГИБДД по городу.

Авария случилась накануне поздно вечером. 33-летний водитель Peugeot не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями «Газель» и «Лада».

«В результате ДТП водитель Peugeot получил телесные повреждения и был госпитализирован», — сообщили в городской Госавтоинспекции.