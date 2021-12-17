В Челябинске в лобовом ДТП пострадал младенец

Травмы получил и водитель одного авто

Напротив дома № 47 по улице Трашутина столкнулись «Киа-Рио» и «Тойота-Королла». Об этом сегодня, 17 декабря, сообщили в УГИБДД по Челябинску.

ДТП случилось накануне утром. 36-летний водитель «Киа» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Тойотой».

«В результате аварии травмы получили водитель „Киа“ и младенец, который находился в специальной автолюльке», — рассказали в городской Госавтоинспекции.

Также в четверг вечером на Свердловском проспекте напротив дома № 60 30-летний водитель «Опель-Вектра» при повороте налево столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «Мазда» под управлением 20-летнего водителя. В результате происшествия водитель автомобиля «Опель» и 18-летняя пассажирка «Мазды» получили травмы.