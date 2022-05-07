В Челябинске в квартире нашли тело 82-летней женщины

Пенсионерка не выходила на связь более недели

В Челябинске в одной из квартир в доме, расположенном на улице Кирова, нашли тело 82-летней женщины. Об этом сообщили в пресс-службе управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска.

Сообщение спасателям поступило от племянницы женщины и участкового. По словам родственницы, пенсионерка не выходила на связь более недели.

«Спасатели попали в квартиру на первом этаже через окно. Женщину обнаружили без признаков жизни. Обстоятельства смерти выясняются»,— сообщили в ведомстве.

5 мая в Верхнем Уфалее в квартире нашли тело 71-летнего мужчины. Родственники сообщили спасателям, что он не выходил на связь с конца марта. Обстоятельства смерти также выясняются.

Сотрудники управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска напомнили горожанам о том, что пожилые люди нуждаются в заботе и внимании своих родственников, и навещать их следует как можно чаще.