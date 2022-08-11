В Челябинске в канализационном отстойнике нашли тела трех рабочих

Предположительно, мужчины отравились продуктами распада вод

Сегодня, 11 августа, в канализационном отстойнике возле ТРК «Алмаз» в Ленинском районе Челябинска нашли тела трех рабочих, сообщили в ГУ МЧС по региону.

«На поверхность погибших подняли сотрудники муниципальной службы спасения. На месте работают сотрудники службы РСЧС», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Рабочие могли отравиться продуктами распада канализационных вод.

Как ранее сообщал наш сайт, 13 апреля от отравления при очистке канализационных стоков на Родниковском свинокомплексе в Красноармейском районе погибли двое рабочих.

Прокуратура Ленинского района Челябинска организована проверка по факту гибели трех рабочих во время очистки канализации вблизи ТРК «Алмаз».

На место происшествия выехал прокурора района Василий Казанчук для координации деятельности оперативных служб.

В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц организации в части соблюдения требований охраны труда, обеспечения техники безопасности при производстве работ, сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

По факту гибели рабочих возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

«В настоящее время следователями и следователями-криминалистами следственного управления проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления», — сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

