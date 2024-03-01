В Челябинске на третьем этаже дома по улице Российской загорелась квартира. В ходе тушения обнаружено тело мужчины. Из-за задымления в подъезде на улицу эвакуировались 10 человек, сообщили в ГУ МЧС по региону.
«В сопровождении пожарных на свежий воздух вышли 10 человек, среди них три ребенка. В 17:32 была объявлена ликвидация открытого горения. В квартире был найден мужчина без признаков жизни», — сообщили в ведомстве.
Добавим, что ранее двое пожилых людей погибли на ночном пожаре в Челябинской области. Причиной трагедии стал перекал печи.
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