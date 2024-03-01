В Челябинске в горящей квартире обнаружили тело мужчины

Из-за задымления эвакуировали 10 человек

«В сопровождении пожарных на свежий воздух вышли 10 человек, среди них три ребенка. В 17:32 была объявлена ликвидация открытого горения. В квартире был найден мужчина без признаков жизни»,

— сообщили в ведомстве.