В Челябинске в двойном ДТП с троллейбусом пострадала 13‑летняя девочка

Ребенок находился в общественном транспорте

В центре Челябинска троллейбус, которым управляла 23-летняя девушка, стал участником двойного ДТП, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Вечером 11 мая на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса сначала столкнулись два автомобиля, затем одну из машин зацепил троллейбус.

«В результате ДТП телесные повреждения получила 13-летняя пассажирка общественного транспорта. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение для обследования»,— прокомментировали в ГАИ.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

