В Челябинске в ДТП с такси пострадали три человека

Их увезли в больницу

Сегодня, 19 апреля, в Челябинске на улице Университетской Набережной столкнулись автомобили ВАЗ и «Хендай» с логотипом такси. В результате пострадали пассажиры обоих авто, а также водитель иномарки, сообщили в пресс-службе городской ГАИ.

Предварительно, 34-летний водитель «Хендай» хотел повернуть, когда в него врезался ВАЗ, которым управлял 24-летний парень. От удара иномарка заехала на газон.

В результате травмы получили водитель и пассажир «Хендай», а также пассажир ВАЗа. Их увезли в больницу на скорой. Все обстоятельства устанавливаются.