В Челябинске в ДТП с пьяным водителем пострадал ребенок

Мальчику назначили амбулаторное лечение

Вечером 25 декабря в Металлургическом районе Челябинска столкнулись два автомобиля. Водитель одной из машин находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате пострадал пятилетний мальчик, сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГИБДД по Челябинску.

Авария произошла в 22:40 на улице Социалистической, 66. По предварительным данным, водитель автомобиля «Хендай», выезжая со второстепенной дороги на главную, столкнулся с машиной «Рено Логан». В результате травмы получил пятилетний мальчик, пассажир автомобиля «Хендай», ему назначили амбулаторное лечение.

«Ребенок перевозился в автомобиле в детском кресле, что помогло избежать серьезных травм»,— уточнили в ведомстве.

За рулем «Рено Логан» находилась 41-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения. От прохождения медосвидетельствования она отказалась, сотрудники ГИБДД составили в отношении нетрезвой челябинки административный протокол.

Все обстоятельства аварии выясняются, проводится административное расследование.