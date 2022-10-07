Сотрудники управления ГИБДД по Челябинску выясняют обстоятельства крупной аварии на улице Худякова. ДТП произошло около 21 часа 6 октября, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По предварительным данным, в результате столкновения четырех автомобилей пострадали водители «Ниссан-Жук», «Ниссан-Кашкай» и ВАЗ-2111 и четыре пассажира. Все они были доставлены в больницу. Еще один участник ДТП, водитель «Лады» девятой модели, отказался от госпитализации.
Инспекторы Госавтоинспекции, прибыв на место аварии, вынуждены были вручную регулировать транспортный поток, чтобы обеспечить безопасный проезд места происшествия.
Виновники ДТП устанавливаются.
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