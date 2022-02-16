В Челябинске в ДТП с автомобилем скорой помощи пострадали три человека

Столкнулись три машины

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Сегодня ночью, 16 февраля, напротив дома № 41 по улице Воровского столкнулись три автомобиля. Об этом сообщили в УГИБДД по Челябинску.

Авария случилась в 3:30. 66-летний водитель автомобиля скорой помощи столкнулся с «Митсубиси» под управлением 23-летнего мужчины. После этого «Форд» развернуло и отбросило в стоящий на дороге автомобиль ГАЗ, за рулем которого находился 45-летний мужчина.

«В результате ДТП травмы получил 24-летний пассажир „Форда“, его госпитализировали. В этой же машине травмы получили 30-летняя и 27-летняя женщины», — сообщили в Госавтоинспекции.

Также в ГИБДД напомнили, что водителям необходимо предоставлять преимущества спецтранспорту со включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. За нарушение этого правила предусмотрена административная ответственность.