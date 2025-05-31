В Челябинске в ДТП пострадали водитель и два маленьких пассажира Mazda

Они доставлены в больницу

Вечером 30 мая в Челябинске на улице Монтажников столкнулись автомобили Mazda и Toyota. В результате пострадали три человека, в том числе двое детей, сообщили в городской ГАИ.

В ДТП травмы получили 28-летняя водитель Mazda, а также девятилетняя и двухлетняя пассажирки. Все пострадавшие доставлены в больницу.

«Несовершеннолетние в момент аварии находились на заднем пассажирском сиденье в детских удерживающих устройствах, пристегнутые ремнями безопасности»,— уточнили в ГАИ.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.