В Челябинске в ДТП пострадала пассажирка Ford

Ее госпитализировали

Вечером 15 апреля в Тракторозаводском районе Челябинска на пересечении улиц Первой Пятилетки и Героев Танкограда столкнулись автомобили Mitsubishi Lancer и Ford Mondeo. В результате пострадала пассажирка последнего авто, сообщили в городской ГАИ.

ДТП произошло в 20:40 неподалеку от Птичьего рынка. За рулем японской иномарки находился 40‑летний мужчина, за рулем Ford — 60‑летний водитель. После столкновения автомобиль Mitsubishi продвинулся вперед и въехал в дорожное ограждение.

В аварии пострадала 47‑летняя пассажирка Ford. Спасатели вытащили ее из автомобиля и передали медикам. Все обстоятельства устанавливаются.