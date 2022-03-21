В Челябинске в ДТП пострадал четырехлетний мальчик

Ребенка перевозили в автомобиле в детском кресле

В Челябинске в двойном ДТП пострадал четырехлетний пассажир отечественного автомобиля. Ребенок получил травмы, сообщили 21 марта в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Авария произошла 19 марта в 10:40 напротив дома № 46 по улице Энергетиков. 28-летний водитель автомобиля «Лада Веста» столкнулся с автобусом «ПАЗ», который следовал по маршруту № 22, а затем наехал на стоящий автомобиль «Ниссан Нот».

«В результате ДТП пассажир автомобиля „Лада Веста“ — четырехлетний мальчик — получил травмы. В момент ДТП он находился в салоне автомобиля на заднем пассажирском сидении справа. Перевозился с использованием детского автокресла, был пристегнут штатным ремнем безопасности»,— уточнили в ведомстве.

Все обстоятельства аварии уточняются.

Всего за минувшие выходные в Челябинске произошло 64 дорожно-транспортных происшествия.