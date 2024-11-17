В Челябинске в ДТП погибло почти 40 человек с начала 2024 года

Водителей и пешеходов просят строго соблюдать ПДД

В Челябинске с начала 2024 года в авариях погибли 38 человек. Еще более 1,5 тысячи горожан получили различные травмы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Просим всех участников дорожного движения обратить внимание: дорога не прощает ошибок. Соблюдайте правила дорожного движения, будьте бдительны и осторожны. Только так вы сможете сохранить себе жизнь и здоровье!»— призвали в ведомстве.

Одной из последних жертв ДТП стал 33-летний пассажир автомобиля «Кио Рио»: он скончался в больнице после массового ДТП в районе Алого поля. Напомним, по факту этой аварии возбуждено уголовное дело.