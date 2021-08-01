В Челябинске в ДТП погибли два человека

Находившийся в автомобиле ребенок получил незначительные травмы

Накануне вечером, 31 июля, в Челябинске произошло смертельное ДТП. Водитель и пассажир погибли, 9-летняя девочка получила травмы, сообщили сегодня, 1 августа, в пресс-службе ГИБДД по Челябинску.

Авария произошла в 22:45 напротив дома № 15/1 по улице Героев Танкограда. Мужчина, 1977 года рождения, управляя автомобилем «Хендай IX35» с прицепом, не справился с управлением и въехал в электроопору.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля и пассажир — женщина, 1977 года рождения, от полученных травм скончались на месте происшествия. Несовершеннолетний пассажир — девочка, 2012 года рождения, получила травмы, ей рекомендовано амбулаторное лечение»,— уточнили в пресс-службе ведомства.

Обстоятельства аварии устанавливаются, материалы переданы в Следственный отдел УМВД России по Челябинску.