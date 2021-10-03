В Челябинске в ДТП погиб водитель иномарки

Автомобиль въехал в электроопору и перевернулся

Минувшей ночью, 3 октября, в Челябинске насмерть разбился водитель кроссовера. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, мужчина не справился с управлением и врезался в электроопору.

Авария произошла в 01:55 около дома № 53 на улице Дзержинского. 36-летний мужчина, находясь на рулем автомобиля «Ниссан Кашкай», на изгибе дороги не справился с управлением, съехал в правый кювет и влетел в электроопору.

«В результате автомобиль совершил опрокидывание, водитель автомашины скончался на месте происшествия»,— уточнили корреспонденту ИА «Первое областное» в ведомстве.

Также в полиции добавили, что погибший находился в автомобиле один.

Напомним, накануне днем в Сосновском районе произошла смертельная авария. Женщина, находясь за рулем иномарки, уснула и врезалась в разделительное ограждение. В результате погиб пассажир автомобиля.

Еще одна авария, в которой столкнулись три машины, произошла в Златоусте. В результате ЧП также погиб пассажир одного из автомобилей, водители получили травмы.