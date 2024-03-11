В Челябинске в ДТП погиб 19‑летний водитель ВАЗа

Мужчина за рулем другого авто был пьян

Рядом с домом № 5/1 по улице Черкасской столкнулись автомобили ВАЗ‑2115 под управлением 19‑летнего парня и Geely, за рулем которого находился 59‑летний мужчина, сообщили в ГИБДД по Челябинску.

«В результате аварии водитель отечественного авто скончался на месте происшествия. Водитель Geely находился за рулем в состоянии опьянения», — рассказали в Госавтоинспекции.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске 10 марта днем столкнулись пять автомобилей, а чуть позже в тройном ДТП на улице Хохрякова пострадали водители Lada и Mercedes.