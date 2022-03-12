В Челябинске в частной пивоварне произошел пожар

Возгорание удалось быстро ликвидировать сотрудникам МЧС

Ночью в субботу, 12 марта, произошел пожар в здании частной пивоварни на улице Молодежной, 18а. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

«Сообщение о возгорании поступило в первом часу ночи. Пламя вспыхнуло на первом этаже здания. Из-под кровли шел дым, людей внутри не было», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Пожар ликвидировали на площади 80 квадратных метров. На месте работали пять единиц техники и 20 человек от МЧС. Пострадавших нет.

На днях на улице Котина в Челябинске вспыхнули два продуктовых отдела в торговом павильоне. Загорелись магазин фирмы «Равис» и кондитерская.