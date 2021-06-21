В Челябинске в частном доме произошел пожар

Из-за сильного ветра пламя перекинулось на соседнее здание

Накануне вечером, 20 июня, в Челябинске загорелся частный кирпичный дом. Пожарные работали по повышенному рангу сложности. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожар произошел в двухэтажном доме на улице Зудова, расположенной в частном секторе неподалеку от станции Чурилово. Получив сообщение о возгорании в 19:11, спасатели уже через несколько минут прибыли на место и обнаружили горение кровли дома и надворных построек площадью 200 квадратных метров. Вскоре из-за сильного ветра пламя перекинулось на расположенный совсем близко соседний дом.

«Для проведения разведки было организовано два звена газодымозащитной службы: в результате огнеборцы людей внутри не обнаружили, а вот газовый баллон был незамедлительно эвакуирован из дома. В это время также были оперативно проложены несколько рукавных линий: два ствола были поданы на защиту соседних строений и три ствола — непосредственно на борьбу с огнем»,— уточнили в ведомстве.

Ликвидация была объявлена в 20:35, погибших и пострадавших в результате пожара нет. На месте работали 8 единиц техники и 33 человека от МЧС. Причины возгорания выясняют сотрудники Испытательной пожарной лаборатории.