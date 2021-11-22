В Челябинске ужесточили приговор двум мужчинам за поджог машины журналиста

Обвиняемые отправятся в колонию-поселение

Челябинский областной суд в апелляции рассмотрел уголовное дело в отношении Егора Аблязова и Кирилла Бажнина. Они признаны виновными в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога (часть 2 статьи 167 УК РФ). Об этом сегодня, 22 ноября, сообщили в пресс-службе суда.

Курчатовский районный суд ранее назначил им наказание в виде лишения свободы условно: Аблязову — на 2 года и 1 месяц, Бажнину — на 2 года. Также в пользу потерпевших с виновных взыскано более 1,1 миллиона рублей.

«Суд апелляционной инстанции отменил условное осуждение и назначил наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении на тот же срок», — сообщили в пресс-службе облсуда.

Напомним, ЧП случилось 23 ноября прошлого года. Двое жителей Коркино ночью облили бензином и подожгли припаркованный возле дома № 1 по улице Салавата Юлаева автомобиль BMW, принадлежащий журналисту Znak.com Марине Малковой.

Транспортное средство было полностью уничтожено огнем. Кроме того, были повреждены находившиеся рядом автомобили марки Hunday Solaris и Volvo.

В судебном заседании поджигатели полностью признали вину.

Приговор вступил в законную силу.