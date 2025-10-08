В Челябинске ужесточили наказание водителю, из-за которого погибла семья

По мнению прокурора, суд необоснованно признал ряд обстоятельств смягчающими

В Челябинской области прокурор добился ужесточения наказания водителю, по вине которого на трассе под Катав-Ивановском погибли супруги и двое детей, а еще один ребенок получил тяжелые травмы, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, речь идет о громкой аварии в марте 2024, когда 20-летний парень на Hyundai Santa Fe при обгоне не учел обледенение дороги, вылетел на встречку и врезался в ВАЗ-21102, где ехала семья с тремя детьми. В результате родители и двое детей — восьмилетний и младенец — погибли на месте, выжил лишь пятилетний малыш.

Суд первой инстанции дал виновнику ДТП 4 года 6 месяцев в колонии-поселении, а также лишил прав на 2 года 11 месяцев.

«Прокурор не согласился с приговором, поскольку суд необоснованно признал в качестве смягчающего вину обстоятельства иные действия, направленные на заглаживание вреда: выплату 100 тысяч рублей, попытку успокоить пострадавшего ребенка на месте ДТП, помощь при вытаскивании пострадавших из автомобиля. Потерпевшие также обжаловали приговор, просили усилить наказание. Сторона защиты просила оправдать водителя или вернуть дело на дополнительное расследование», — говорится в сообщении.

Апелляционная инстанция, Челябинский областной суд, встал на сторону прокуратуры и усилил наказание до 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.