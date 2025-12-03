В Челябинске ужесточили наказание мужчине, который поджег жену в новогоднюю ночь

Суд первой инстанции назначил пироману условное наказание

В Челябинске прокурор обжаловал условное наказание, которое вынесли местному жителю за поджог жены. Сторону обвинения возмутила чрезмерная мягкость наказания, назначенного за жестокое преступление, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Напомним, встреча нового 2024 года в челябинской семье закончилась пьяной ссорой. Исчерпав аргументы, мужчина облил жену легковоспламеняющейся жидкостью и поджег зажигалкой. Одежда загорелась, в итоге у женщины было обожжено 36% тела.

Советский райсуд в сентябре 2025-го признал 43-летнего мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном с особой жестокостью, мучениями для потерпевшей, с применением предметов, используемых в качестве оружия. Осужденного приговорили к 4 годам лишения свободы условно.

Сторона обвинения обжаловала приговор, указав на его несправедливость и чрезмерную мягкость. Апелляционная инстанция Челябинского облсуда согласилась с доводами прокурора и отправила пиромана на 4 года в колонию общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.