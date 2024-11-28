В Челябинске ужесточили наказание банде подпольных оружейников

Теперь четверо фигурантов отправятся в колонии строгого режима

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Челябинский областной суд в апелляции ужесточил наказание четверым участникам преступной группы за изготовление и сбыт огнестрельного оружия ( статьи 222 УК РФ, 223 УК РФ). Об этом сообщили в УФСБ по региону.

В октябре 2021 года сотрудники УФСБ России по Челябинской области совместно с коллегами из Москвы, Свердловской, Тюменской и Курганской областей пресекли деятельность межрегиональной организованной преступной группы, специализирующейся на незаконной переделке и сбыте автоматического огнестрельного оружия и патронов к нему.

«Изъято 14 автоматов Калашникова, три пистолета Макарова, два револьвера системы наган, самозарядный карабин Симонова, обрез охотничьего ружья, охотничий карабин „Сайга“, мелкокалиберная винтовка, гладкоствольное охотничье ружье, самозарядное огнестрельное устройство, более 800 патронов различного калибра, инструменты для изготовления (переделки) огнестрельного оружия. Подпольная мастерская ликвидирована», — рассказали в региональном УФСБ.

Курчатовский районный суд назначил четверым участникам группы наказание в колонии общего режима.

Челябинский областной суд ужесточил им наказание. Теперь виновные отправятся в колонии строгого режима на 13, 11 и 9 лет.