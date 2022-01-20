В Челябинске уже неделю ищут женщину, которая выписалась из больницы и не вернулась домой

Две ее дочери отправили запрос в региональный Минздрав

В Челябинске 12 января выписалась из больницы и не вернулась домой 61-летняя Талия Загидуллина. Ее дочь рассказала Первому областному информагентству о том, что пропавшая плохо говорит и медленно передвигается после инсульта. Поисками женщины занимается полиция, родственники и волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Талия Загидуллина лежала в больнице после инсульта, 12 января ее выписали и отправили домой. Женщина не сообщила родственникам о выписке, а в медучреждении ей просто выдали справку и отпустили.

«Рост 160 см, нормального телосложения. Волосы черные с проседью, глаза карие. В день исчезновения была одета в белую куртку, черные брюки, черные сапоги-угги и бордовую вязаную шапку. В руках была трость», — говорится в ориентировке.

Дочери потерпевшей ежедневно ведут поиск. «Сегодня ищем в районе Теплотеха, моста и во дворах по Российской. У Северного автовокзала. Отправили запрос в Минздрав, чтобы нам разъяснили, почему маму отпустили из больницы и не предупредили родственников», — рассказала женщина.

Она отметила, что у мамы при себе были документы — паспорт, полис, выписка. Челябинка уточняет, что трость в руках матери была металлическая, золотистого цвета, с деревянной ручкой Также с собой у Талии Загидуллиной был белый пакет и красная тканевая авоська.

«Мама плохо говорит после инсульта, психически больна, может быть дезориентирована», — отметила женщина.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Талии Загидуллиной, просят позвонить в полицию или на горячую линию «Лизы Алерт» по номеру 8-800-700-5452.