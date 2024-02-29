В Челябинске устроивший пьяную смертельную аварию водитель «Москвича» пойдет под суд

Погиб пассажир легковушки

Прокуратура Челябинска направила в суд уголовное дело 52-летнего мужчины. Его обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека (пункт «а» части 4 статьи 264 УК РФ). Об этом сегодня, 29 февраля, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Авария случилась 22 октября прошлого года на улице Героев Танкограда. Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения сел за руль «Москвича» и врезался в стоящий КамАЗ. 28-летний пассажир легковушки скончался на месте происшествия.

«В ходе следствия потерпевшей по делу заявлен гражданский иск о возмещении причиненного морального вреда в размере 2 млн рублей. На имущество обвиняемого на указанную сумму наложен арест», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Дело направлено в Тракторозаводский районный суд.