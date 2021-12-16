В Челябинске установили решетку на приямок, в который упала пенсионерка

ЧП случилось в арке дома на проспекте Ленина, 38

После проверки прокуратуры Центрального района Челябинска управляющая компания «Ремжилзаказчик» установила решетку на ранее не огороженный приямок в жилом доме на проспекте Ленина, 38. В ноябре в него упала пожилая женщина. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Правилами технической эксплуатации жилищного фонда установлена высота стенок приямка не ниже 15 см над уровнем тротуара или отмостки дома, однако высота стенок приямка, в который упала пенсионерка, не соответствует предъявляемым требованиям», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Руководителю управляющей компании внесли представление, после чего обслуживающая организация установила на приямки решетки.

Напомним, пожилая женщина упала в приямок высотой около двух метров вечером 6 ноября. Пострадавшая травмировала руку, ей понадобилась операция.