После проверки прокуратуры Центрального района Челябинска управляющая компания «Ремжилзаказчик» установила решетку на ранее не огороженный приямок в жилом доме на проспекте Ленина, 38. В ноябре в него упала пожилая женщина. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Правилами технической эксплуатации жилищного фонда установлена высота стенок приямка не ниже 15 см над уровнем тротуара или отмостки дома, однако высота стенок приямка, в который упала пенсионерка, не соответствует предъявляемым требованиям», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.
Руководителю управляющей компании внесли представление, после чего обслуживающая организация установила на приямки решетки.
Напомним, пожилая женщина упала в приямок высотой около двух метров вечером 6 ноября. Пострадавшая травмировала руку, ей понадобилась операция.