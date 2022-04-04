В Челябинске управляющий АЗС пойдет под суд за гибель оператора при взрыве газа

Девушка получила ожоги 50% тела и скончалась в больнице

Прокуратура Советского района направила в суд уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности, сообщили сегодня, 4 апреля, в региональном надзорном ведомстве. Обвиняемый — 32-летний управляющий автозаправочных станций. 25 декабря 2019 года из-за утечки и последующего пожара погибла оператор АЗС.

ЧП случилось на станции по улице Профинтерна.

«Обвиняемому было известно о неисправности насоса газового модуля. По версии следствия, в нарушение правил противопожарной безопасности он перекрыл вентиль подачи сжиженного газа из резервуара к раздаточной колонке, не установив заглушку в газовом модуле, работающем под давлением. Из-за этого случилась утечка и пожар», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Пламя перекинулось на помещение, где находилась оператор станции. Девушка получила обширные ожоги, в шоковом состоянии была госпитализирована. Позже пострадавшая скончалась в ожоговом центре.

В отношении управляющего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Дело рассмотрит Советский районный суд Челябинска.