Сегодня, 20 мая, в Челябинске ликвидировали 105 единиц компьютерного оборудования для подпольных игорных клубов, сообщили в УФССП по региону.
До утилизации полицейские выявили и пресекли незаконную деятельность азартных заведений.
«Исполнительные документы поступили в отделы судебных приставов, оборудование арестовали и передали его для уничтожения в Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях», — рассказали в региональном УФССП.
Утилизированы коммутаторы, кабели, маршрутизаторы, кассовый аппарат и другое оборудование.