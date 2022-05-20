В Челябинске уничтожили компьютерное оборудование подпольных игорных залов

Ликвидированы системные блоки, мониторы, клавиатуры

Сегодня, 20 мая, в Челябинске ликвидировали 105 единиц компьютерного оборудования для подпольных игорных клубов, сообщили в УФССП по региону.

До утилизации полицейские выявили и пресекли незаконную деятельность азартных заведений.

«Исполнительные документы поступили в отделы судебных приставов, оборудование арестовали и передали его для уничтожения в Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях», — рассказали в региональном УФССП.

Утилизированы коммутаторы, кабели, маршрутизаторы, кассовый аппарат и другое оборудование.