В Челябинске умерла годовалая девочка, заболевшая ОРВИ

По предварительным данным, родители отказались от госпитализации ребенка

В одной из квартир микрорайона Чурилово найдено тело годовалой девочки. Следователи проводят проверку, сообщили Первому областному информагентству в СУ СКР по Челябинской области.

По предварительной информации, девочка болела ОРВИ несколько дней и родителям ребенка предлагали госпитализацию, от которой они отказались.

«Нет оснований полагать, что смерть носит криминальный характер. Устанавливаются все обстоятельства, проводится судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в СУ СКР по региону.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске умер 10-летний мальчик. Известно, что третьеклассник ушел на больничный с признаками ОРВИ и через несколько дней его состояние ухудшилось.