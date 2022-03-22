В центре Челябинска украли красный холодильник для обмена книгами

Мэрия готовит заявление в полицию

Сегодня, 22 марта, отменяется запуск проекта по обмену книгами из-за того, что ночью украли специально установленный для буккроссинга красный холодильник. Об этом сообщили в администрации Челябинска.

«Несмотря на то что красный холодильник закрепили крепкими тросами, минувшей ночью он пропал. Территория оборудована камерами видеонаблюдения, готовится заявление в полицию», — рассказали в мэрии.

В пресс-службе УМВД по городу Первому областному информагентству сообщили, что заявление пока не поступило.

Напомним, холодильник установили на пересечении проспекта Ленина и улицы Володарского. Созданием книжного сквера занимаются общественники из проекта «Перезагрузка». Проект должен был стартовать сегодня в 14:00.

UPD: челябинская полиция после публикаций в СМИ начала проверку по факту пропажи красного холодильника, сообщили Первому областному информагентству в УМВД по городу.