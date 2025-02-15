В Челябинске УК выплатит 2,4 млн рублей родителям мальчика, погибшего от удара током

Апелляцию компании судебная коллегия не удовлетворила

Тракторозаводский районный суд Челябинска обязал компанию «Агентство Вертикаль» выплатить родителям погибшего от удара током мальчика 2,4 миллиона рублей компенсации морального вреда. Представитель компании попытался обжаловать такое решение, но судебная коллегия апелляцию не удовлетворила, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Напомним, в июне 2021 года 11-летний мальчик соприкоснулся с оголенными проводами, находившимися на поверхности земли в районе дома № 32 на улице Марченко. От мощного удара током ребенок погиб на месте. Тогда энергетика компании осудили по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 109 УК РФ) и назначили ему ограничение свободы сроком на два года.

Родители ребенка также обратились в суд и потребовали взыскать компенсацию морального вреда в размере 4 миллионов рублей — по два в пользу матери и отца. Суд, рассмотрев иск, постановил выплатить матери 1,3 миллиона рублей, отцу — 1,1 миллиона.

«Не согласившись с решением суда в части размера компенсации морального вреда, ответчик обжаловал его в апелляционном порядке. Прокурором дано заключение о законности принятого судом решения»,— уточнили в областной прокуратуре.