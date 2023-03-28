В Челябинске угонщик хотел уехать на отдых к морю на чужом авто

До Черноморского побережья преступник рассчитывал добраться на «Ниве»

Челябинские полицейские задержали угонщика при попытке завладеть чужим автомобилем, сообщили ИА «Первое областное» в городском УМВД. Подозреваемый пояснил, что приехал в Челябинск погулять по городу, а потом решил угнать машину, чтобы добраться на ней до Сочи и отдохнуть у моря.

О совершении преступления стало известно из сообщения, поступившего в отдел полиции «Советский»: в одном из дворов на улице Блюхера неизвестный разбил боковое стекло в автомашине ВАЗ-2121 и пытается ее завести. Прибывшие по указанному адресу сотрудники ДПС увидели, что автомобиль под управлением угонщика пытается выехать с парковки, и остановили его.

За рулем «Нивы» находился безработный, ранее судимый житель Свердловской области 1994 года рождения. Задержанного доставили в районный отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Автомобиль возвращен законному владельцу.