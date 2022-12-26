В Челябинске учителя ОБЖ подозревают в развращении 15‑летней школьницы

По предварительным данным, девочка ответила взаимностью 50‑летнему мужчине

В Челябинске 50-летнего учителя ОБЖ подозревают в развращении 15-летней ученицы. Возбуждено уголовное дело (статья 135 УК РФ). Об этом сообщают корреспонденты медиахолдинга «Первый областной» со ссылкой на собственный источник.

По предварительной информации, мужчина приставал к девочке во время индивидуальных уроков, а несовершеннолетняя ответила ему взаимностью.

«Девочка из многодетной семьи. Учитель работает в школе шесть лет. Занимает должность педагога дополнительного образования», — сообщают корреспонденты.

В СУ СКР по Челябинской области сообщили, что информации об этом уголовном деле пока нет.

Тракторозаводский районный суд отправил учителя под домашний арест на время следствия.