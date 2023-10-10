В Челябинске учителя и замдиректора школы наказали за падение 12‑летней девочки из окна

Учащимся провели инструктаж по технике безопасности

Прокуратура региона провела проверку школы в Металлургическом районе Челябинска после падения из окна 12-летней девочки, сообщили в областном надзорном ведомстве.

ЧП случилось в присутствии классного руководителя и учеников. Школьница выпала из открытого окна второго этажа. Девочку госпитализировали.

«Заместитель директора школы и классный руководитель привлечены к дисциплинарной ответственности. Директору школы внесено представление об устранении нарушений в сфере оказания образовательных услуг», — прокомментировали в прокуратуре Челябинской области.