В Челябинске учительница перевела мошенникам более 800 тысяч рублей

Женщина взяла кредит

В Челябинске 32-летняя учительница поверила лжесотрудникам банка, по их указке оформила кредит и перевела более 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Женщине поступил звонок из якобы банка. Звонивший сообщил, что злоумышленники попытались войти в личный кабинет потерпевшей и оформить кредит. Для того чтобы аннулировать запрос, учительнице предложили самостоятельно оформить заем на максимально возможную сумму и перевести деньги на «безопасную ячейку».

«Потерпевшая отметила, что звонившие были очень вежливы и обходительны, выказывали обеспокоенность безопасностью ее сбережений и многократно задавали уточняющие вопросы: „Вы правильно меня поняли?“, „Вам объяснить еще раз, что нужно делать?“, что дополнительно создавало доверительное отношение к собеседникам», — рассказали в региональном полицейском главке.

Когда злоумышленники перестали выходить на связь, потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ).

По итогам прошлого года южноуральцы отдали телефонным мошенникам свыше 1 миллиарда рублей. И это только попавшие в сводки полиции данные, на самом деле цифры значительно больше. Для профилактики Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области запустил горячую линию с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения в адекватности происходящего, проконсультироваться. Но в АНО «ЦОМ» рекомендуют: не берите трубки с незнакомых номеров вообще!